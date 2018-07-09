В России

КПРФ в понедельник подаст документы на проведение референдума по пенсиям

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Инициативная группа Центрального комитета и московского горкома КПРФ подает в Мосгоризбирком документы на проведение всероссийского референдума об изменении пенсионного законодательства, заявил первый зампредседателя ЦК партии Иван Мельников.

"Сегодня мы подаем документы в Московскую городскую избирательную комиссию на проведение референдума по поводу предлагаемых изменений пенсионной реформы", - сказал И.Мельников в понедельник журналистам.

5 июля представители инициативной подгруппы москвичей, как того требует законодательство, провели в Москве в Центральном доме литераторов официальное собрание инициативной подгруппы по инициированию процедуры референдума.

Ранее Мельников сказал, что на референдум планируется задать вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?".

Порядок проведения референдума

Согласно предусмотренной процедуре инициативная группа после проведения собрания должна обратиться в Центральную избирательную комиссию и Могоризбирком с ходатайством о регистрации, в котором укажет формулировку вопросов, предлагаемых для вынесения на референдум РФ.

В РоссииПовышение пенсионного возраста осудили 89% россиянЧитать подробнее

Избирательная комиссия в течение 15 дней принимает решение о регистрации инициативной группы и о выдаче ей регистрационного свидетельства либо об отказе в регистрации в случае нарушения инициативной группой положений Конституции РФ и иного законодательства РФ.

После получения регистрационного свидетельства инициативная группа вправе собирать подписи (не менее 2 млн) в поддержку проведения референдума. Срок действия регистрационного свидетельства, а, следовательно, и срок сбора подписей составляет три месяца.

По окончании сбора подписей инициативная группа представляет подписные листы в соответствующие избиркомы субъектов РФ, которые проверяют соблюдение требований законодательства при сборе подписей. Затем местные избиркомы в течение 15 дней направляют подписные листы в ЦИК РФ, который в течение 15 дней проверяет соответствие документов требованиям законодательства и направляет их со своим заключением президенту РФ либо выносит постановление об отказе в проведении референдума, если число действительных подписей меньше 2 млн.

В случае, если документы оформлены ненадлежащим образом, ЦИК может вернуть их для исправления инициативной группе, при этом срок действия регистрационного свидетельства может быть продлен не более чем на 15 дней.

Следующей стадией этого процесса является назначение референдума. Правом назначения референдума РФ обладает только президент РФ. В течение 10 дней после поступления ему из Центризбиркома документов глава государства направляет их с соответствующим запросом в Конституционный суд РФ, который проверяет соблюдение требований, предусмотренных основным законом страны, и в течение месяца направляет российскому лидеру соответствующее решение.

В случае положительного решения КС президент РФ назначает референдум в течение 15 дней после поступления к нему решения Конституционного суда, а в случае отрицательного решения - референдумный процесс прекращается.

Президент РФ издает указ о назначении референдума, в котором определяет дату его проведения. Голосование может быть назначено на любой выходной день в период от двух до трех месяцев со дня опубликования указа.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: КПРФ

Новости по теме

В России
Дерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тыс. рублейДерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тыс. рублей
Пока Рыбка и Алекс Лесли, который должен будет выплатить бизнесмену такую же сумму, находятся в тюрьме Таиланда из-за проведения секс-тренингаПодробнее
 Статью о "репостах" решили декриминализировать только частичноСтатью о "репостах" решили декриминализировать только частично
Предлагается ввести административную ответственность за "репосты" экстремистских материалов, но только при первом нарушенииПодробнее
 СКР завел дело на главу отряда пожарных, первыми прибывших к "Зимней вишне"СКР завел дело на главу отряда пожарных, первыми прибывших к "Зимней вишне"
Следствие считает, что пожарный не организовал надлежащим образом проведение разведки, и будет требовать его арестаПодробнее
 Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан за хищение бюджетных средствЭкс-министр здравоохранения Дагестана задержан за хищение бюджетных средств
Чиновник покинул пост в апреле этого годаПодробнее
Макрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной ФранцииМакрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной Франции
Президент Франции посетит матч в Санкт-ПетербургеПодробнее
 Каждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на независимом профэкзаменеКаждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на независимом профэкзамене
Эксперимент по оценке профпригодности проводился впервые наряду с обычной итоговой аттестациейПодробнее
 Бывший главред Forbes Усков оспорил свое увольнение в судеБывший главред Forbes Усков оспорил свое увольнение в суде
Ранее он был освобожден от должности за нарушения трудовой дисциплиныПодробнее
 Прокуратура согласилась с прекращением дела против матери ребенка-инвалидаПрокуратура согласилась с прекращением дела против матери ребенка-инвалида
Московская полиция решила отменить возбуждение дела о сбыте психотропного препаратаПодробнее
 МВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалидаМВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалида
Ранее женщину, решившую продать излишки лекарства, заподозрили в незаконном сбыте психотропного препаратаПодробнее
 Правительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфереПравительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфере
В общей сложности планируется потратить 6,6 трлн рублей за шесть летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июля6 фото
06 июля
Фотохроника 6 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человекСпортХорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистовВ РоссииДерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли 1 млн рублей В РоссииСтатью о "репостах" решили декриминализировать только частичноВ миреВ Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещерыВ миреБританский министр по Brexit подал в отставку

КПРФ в понедельник подаст документы на проведение референдума по пенсиям

РФ в январе-мае снизила импорт мяса, резко увеличила яблок и пальмового масла

Законопроект о самостоятельной явке в военкомат отправили на доработку

Сын армянского премьера отправился на военную службу в Карабах

ВДВ проведет под Рязанью крупнейшее за последнее время массовое десантирование

Банку России собрались разрешить проведение обысков

На пляжах от Геленджика до Анапы запретили купание из-за аномально холодной воды

Движение большегрузов ограничили в Абхазии ради сохранности дорог

В Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человек

В Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человекСайт CNN сообщает о приостановке спасательной операции Подробнее

Tesla резко повысила цены на автомобили в Китае после введения пошлин

Задержанный в Грузии 19-летний пастух признался в убийстве семьи американцев

Спасатели расширили зону поиска пропавшего у подножья горы Фишт подростка

Суд признал незаконным запрет депутатам "Яблока" выступать в новгородской облдуме

Правозащитники Орлов и Ганнушкина задержаны в Москве на пикете в поддержку Титиева

Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистов

Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистовЧлен тренерского штаба сборной этой страны появился в скандальном видео вместе с игроком Домагоем Видой, которого выгонять не стали Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru