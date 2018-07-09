КПРФ в понедельник подаст документы на проведение референдума по пенсиям

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Инициативная группа Центрального комитета и московского горкома КПРФ подает в Мосгоризбирком документы на проведение всероссийского референдума об изменении пенсионного законодательства, заявил первый зампредседателя ЦК партии Иван Мельников.

"Сегодня мы подаем документы в Московскую городскую избирательную комиссию на проведение референдума по поводу предлагаемых изменений пенсионной реформы", - сказал И.Мельников в понедельник журналистам.

5 июля представители инициативной подгруппы москвичей, как того требует законодательство, провели в Москве в Центральном доме литераторов официальное собрание инициативной подгруппы по инициированию процедуры референдума.

Ранее Мельников сказал, что на референдум планируется задать вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?".

Порядок проведения референдума

Согласно предусмотренной процедуре инициативная группа после проведения собрания должна обратиться в Центральную избирательную комиссию и Могоризбирком с ходатайством о регистрации, в котором укажет формулировку вопросов, предлагаемых для вынесения на референдум РФ.

Избирательная комиссия в течение 15 дней принимает решение о регистрации инициативной группы и о выдаче ей регистрационного свидетельства либо об отказе в регистрации в случае нарушения инициативной группой положений Конституции РФ и иного законодательства РФ.

После получения регистрационного свидетельства инициативная группа вправе собирать подписи (не менее 2 млн) в поддержку проведения референдума. Срок действия регистрационного свидетельства, а, следовательно, и срок сбора подписей составляет три месяца.

По окончании сбора подписей инициативная группа представляет подписные листы в соответствующие избиркомы субъектов РФ, которые проверяют соблюдение требований законодательства при сборе подписей. Затем местные избиркомы в течение 15 дней направляют подписные листы в ЦИК РФ, который в течение 15 дней проверяет соответствие документов требованиям законодательства и направляет их со своим заключением президенту РФ либо выносит постановление об отказе в проведении референдума, если число действительных подписей меньше 2 млн.

В случае, если документы оформлены ненадлежащим образом, ЦИК может вернуть их для исправления инициативной группе, при этом срок действия регистрационного свидетельства может быть продлен не более чем на 15 дней.

Следующей стадией этого процесса является назначение референдума. Правом назначения референдума РФ обладает только президент РФ. В течение 10 дней после поступления ему из Центризбиркома документов глава государства направляет их с соответствующим запросом в Конституционный суд РФ, который проверяет соблюдение требований, предусмотренных основным законом страны, и в течение месяца направляет российскому лидеру соответствующее решение.

В случае положительного решения КС президент РФ назначает референдум в течение 15 дней после поступления к нему решения Конституционного суда, а в случае отрицательного решения - референдумный процесс прекращается.

Президент РФ издает указ о назначении референдума, в котором определяет дату его проведения. Голосование может быть назначено на любой выходной день в период от двух до трех месяцев со дня опубликования указа.