"Калашников" поставит Росгвардии партию снайперских винтовок

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Росгвардия заключила с АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") контракт на поставку 26 снайперских винтовок СВ-98, следует из документации, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг".
Стоимость контракта составляет 8 млн рублей, винтовки должны быть поставлены до 20 ноября текущего года включительно.
7,62-мм снайперская винтовка СВ-98 разработана на базе спортивной крупнокалиберной винтовки "Рекорд-CISM" и предназначена для поражения появляющихся, движущихся, открытых и замаскированных одиночных целей на дальностях до 1000 м.
Применяемые патроны - 7,62x54R. Вместимость магазина составляет 10 патронов.
Общая длина винтовки составляет 1270 мм, масса с оптическим прицелом и быстросъемным тактическим глушителем - 7,8 кг.
Винтовка СВ-98 использует ручную перезарядку. Штатным для нее является оптический прицел кратности 3-10Х 1 П69 "Гиперион".
Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки, инструмент, электромотоциклы и электроавтомобили.
В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.
Концерн управляет Ижевским механическим заводом, производителем стрелкового оружия и управляемого вооружения, и Мытищинским машиностроительным заводом, выпускающим гусеничные машины.
"Калашников" также включает в себя Zala Aero, производителя беспилотных летательных аппаратов, "Еврояхтинг Рыбинская верфь", производителя высокотехнологичных многофункциональных десантных и поисково-спасательных катеров, и АО "Судостроительный завод "Вымпел", выпускающее средне- и малотоннажные морские и речные суда и катера военного и гражданского назначения.
В концерн также входят производители комплектующих для судовых двигателей различных типоразмеров - "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) и ООО "Дизельзипсервис".