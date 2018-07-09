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Дерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тыс. рублей

Пока Рыбка и Алекс Лесли, который должен будет выплатить бизнесмену такую же сумму, находятся в тюрьме Таиланда из-за проведения секс-тренинга

Дерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тыс. рублей
Анастасия Вашукевич, известная под псевдонимом Настя Рыбка, в тюрьме Таиланда
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае в понедельник удовлетворил гражданский иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли), сообщил "Интерфаксу" адвокат истца Алексей Мельников.

"Суд признал незаконными распространяемые ответчиками сведения и взыскал с каждого из них в качестве компенсации морального вреда по 500 тыс. рублей", - сказал он. Решение суда пока не вступило в законную силу. У сторон есть 30 суток для его обжалования.

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В пресс-службе Усть-Лабинского суда "Интерфаксе" сообщили, что на слушаниях присутствовал только представитель истца. "Ответчиков или их представителей на слушаниях не было. Решение вынесено в их отсутствие", - сказала сотрудник пресс-службы.

Адвокат подтвердил "Интерфаксу", что Дерипаска в понедельник не присутствовал на суде. Алексей Мельников подчеркнул, что удовлетворен решением суда.

"В ходе судебного процесса получило подтверждение, что права моего клиента на неприкосновенность частной жизни были грубо нарушены, без какого-либо законного для этого основания. Хорошо и что суд взыскал с нарушителей серьезную компенсацию", - сказал адвокат "Интерфаксу".

Дерипаска 28 февраля обратился в Усть-Лабинской суд с иском к Вашукевич и Кириллову из-за того, что они без его согласия разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя.

По словам адвоката, суд также "обязал ответчиков удалить изображения истца в сети интернет и запретил им дальнейшее использование фотографий и видеоизображений Дерипаски".

Судебный процесс по иску проходит в закрытом режиме, так как в ходе него может быть раскрыта личная информация и персональные данные участников процесса.

В первой половине феврале оппозиционер Алексей Навальный выпустил расследование, в котором заявил, что вице-премьер Сергей Приходько (с мая занимает пост первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ) отдыхал на яхте Elden Дерипаски. Продемонстрировав фото и видео, опубликованные в инстаграме Вашукевич, Навальный сделал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.

Вашукевич и Кириллов с конца февраля находятся в тюрьме в Таиланде. Полиция этой страны 25 февраля провела рейд в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а 10 организаторов были задержаны, в том числе Кириллов и Вашукевич.

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Теги: Настя Рыбка, Олег Дерипаска

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