Основное оборудование Иркутского авиазавода не пострадало при пожаре

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пожар на Иркутском авиазаводе не повлияет на работу предприятия, причины возгорания установит специально созданная комиссия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации "Иркут".

"Благодаря слаженной работе пожарных расчетов, основное оборудование цеха не пострадало. Происшествие не окажет влияния на работу предприятия", - заявил сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что на заводе приступила к работе комиссия, которая установит причины возгорания. "Согласно предварительной информации, возгорание возникло в кожухе под ванной, в которой проходит обработка титановых деталей", - сказал представитель "Иркута".

По его словам, после возгорания в анодно-малярном цехе Иркутского авиационного завода (ИАЗ) его работники были оповещены системой пожарной сигнализации. "Действуя в соответствии с инструкцией о пожарной безопасности, сотрудники цеха покинули помещение. Все 12 ворот и дверей цеха были открыты для быстрой эвакуации. Погибших и пострадавших нет", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее главное управление МЧС по региону сообщило, что в 13:30 по московскому времени (18:30 по местному времени) пожар был ликвидирован, угрозы населению нет. До этого пожар удалось локализовать на площади одной тысячи квадратных метров.Общая площадь цеха составляет четыре тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен 4-й повышенный номер сложности.

В пресс-службе корпорации "Иркут" ранее сообщили "Интерфаксу", что цех, горящий на Иркутском авиазаводе, изолирован от основных производственных зданий.