Украинца Гриба, обвиняемого в подготовке теракта, будут судить 17 июля в Ростове-на-Дону

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил слушание по существу дела украинца Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь инстанции Алена Катькало

"По итогам предварительного слушания назначено судебное заседание на 11:00 17 июля", - сказала Катькало. Она отметила, что дата может измениться в связи с тем, что защита обвиняемого не может прибыть к указанной дате.

Ранее сообщалось, что Гриб обвиняется в содействии терроризму. По версии следствия, с марта по май 2017 года, находясь на Украине, он переписывался в интернете со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. Гриб убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он рекомендовал школьнице покинуть территорию России.