В Киеве обнародовали имена 23 россиян для обмена на заключенных в РФ украинцев

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель страны в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко озвучила список из 23 осужденных или арестованных на Украине граждан России, которых Киев готов передать Москве в обмен на освобождение украинских заключенных в России, а также в ДНР/ЛНР.

"Я хочу озвучить фамилии тех граждан РФ (я имею на это соответствующее разрешение компетентных структур), кого мы готовы передать России для освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе. Для всех них", - сообщила Геращенко журналистам в Верховной Раде в понедельник.

Так, по ее словам, в список к обмену включены: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений. "Это те граждане РФ, которые уже осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, или по ним идут судебные процессы", - пояснила первый вице-спикер Рады.

"Обращаюсь с призывом к Российской Федерации - заберите ваших, отдайте украинцев", - призвала Геращенко.

Как сообщалось, с одним осужденным из представленного списка - Одинцовым - собиралась встретиться в СИЗО Киева российский омбудсмен Татьяна Москалькова, но ей это не удалось.