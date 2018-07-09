На пляжах от Геленджика до Анапы запретили купание из-за аномально холодной воды

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Жителям и гостям черноморских курортов Краснодарского края от Геленджика до Анапы запретили купание в море из-за аномально низкой температуры морской воды, запрет может продлиться несколько дней.

"В связи с низкой температурой морской воды купание на всех пляжах Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения города призывает усилить контроль за детьми и пожилыми людьми", - сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации Анапы.

Температура морской воды в акватории Новороссийска 9 июля опустилась ниже 15 градусов, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации города героя. "Такая низкая температура - редкая аномалия для июля", - подчеркнул собеседник агентства.

В разгар курортного сезона запрет на купание также введен на всех пляжах Геленджика и относящихся к нему приморских поселков. "Согласно прогнозу, температура воды повысится до комфортных значений в течение ближайших двух-трех дней. Тогда купаться в море вновь будет безопасно", - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.