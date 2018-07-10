Грузовик "Прогресс" поставил рекорд скорости на пути к МКС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Самый быстрый в истории космический "грузовик" стартовал с "Байконура", в рекордные сроки добрался до Международной космической станции (МКС).

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами в подмосковном Королеве, корабль "Прогресс МС-09" стартовав с 31-й площадки космодрома "Байконур" в 00:51 мск впервые в истории добрался до МКС за 3,5 часа.

"Есть захват", - объявил диктор в ЦУПе.

Причаливание к стыковочному отсеку "Пирс" проводилось в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских космонавтов - Олега Артемьева и Сергея Прокопьева.

Корабль "Прогресс МС-09" доставил на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Изначально по двухвитковой схеме к МКС должен был добраться "Прогресс МС-07" в октябре 2017 года, однако тогда старт также был отменен автоматикой старта. Корабль стартовал в резервную дату по классической двухсуточной схеме.

Затем 11 февраля планировалось вновь опробовать короткую программу стыковки корабля "Прогресс МС-08" с МКС. Предполагалось, что корабль впервые доберется до МКС по двухвитковой схеме - всего за 3,5 часа. На борту было 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, вода, научное оборудование и продукты для экипажа международной станции. Однако накануне "Роскосмос" сообщил, что планировавшийся 11 февраля запуск "Прогресса" перенесен на резервную дату - 13 февраля и успешно стартовал по традиционной двухсуточной схеме.