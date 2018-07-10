В России Пожар в торговом центре в Кемерове

Начальник тушения пожара в "Зимней вишне" не признал вину

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Начальник службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Андрей Бурсин, руководивший тушением торгового центра "Зимняя вишня", отрицает обвинения в халатности, сообщил руководитель следственной группы СКР Рустам Габдулин.

"Бурсин, допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого, свою вину не признал. Между тем, причастность Бурсина к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств", - сказал Р.Габдулин во вторник на судебном заседании, где рассматривается ходатайство об аресте пожарного.

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Так, согласно показаниям свидетелей - коллег обвиняемого - при тушении возгорания в ТРЦ для рассеивания дыма можно было эффективно использовать имевшиеся у прибывших пожарных стволы с возможностью распыления воды.

"Однако данные стволы в полной мере не использовались, так как Бурсин не дал соответствующее указание. Кроме того, пожарные, участвовавшие в тушении, указали, что Бурсин не давал указаний по поиску людей в кинозалах ТРЦ, не направил звенья газодымозащитной службы к местам скопления людей на четвертом этаже, которые не могли самостоятельно эвакуироваться", - отметил Габдулин.

Он попросил суд арестовать Бурсина на два месяца.

Как сообщалось, СКР задержал и предъявил обвинение по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность) начальнику службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Бурсину.

По версии следствия, он "не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта в помещении ТРЦ "Зимняя вишня", а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара". По мнению следователей, Бурсин нарушил требования закона "О пожарной безопасности" и Боевого устава подразделений пожарной охраны, что привело к гибели 60 человек.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Внутри сгоревшей "Зимней вишни"

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Теги: Андрей Бурсин, Кемерово, Зимняя вишня

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