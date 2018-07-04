В России

Родственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительно по 2 млн рублей

Деньги выделят из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет

Родственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительно по 2 млн рублей
Демонтаж вспомогательных зданий торгового центра "Зимняя вишня". Архивное фото
Фото: ТАСС, Данил Айкин

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Члены Совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) приняли проект закона, согласно которому родственникам погибших на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" выплатят дополнительно 120 млн руб., передает корреспондент агентства "Интерфакс" с очередной сессии совета в среду.

"Дополнительную единовременную помощь предлагается установить в размере 2 млн руб. каждому члену семьи погибшего гражданина. Помощь будет предоставляться из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет. Общая сумма расходов - 120 млн руб.", - сказал и.о. заместителя губернатора Кемеровской области по вопросам социальной политики Алексей Сергеев.

Также он отметил, что счет, на который поступали средства, не будет закрыт. Для получения выплат родственникам погибших до 1 января 2019 года будет необходимо обратиться с заявлением в соцзащиту.

В конце апреля власти выплатили всем родственникам погибших в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово и тем, кто пострадал, компенсацию на общую сумму в 318 млн руб. Деньги были перечислены из федерального и областного бюджетов, а также средств собственника здания.

В начале июня в Совет народных депутатов Кемеровской области внес поправки в бюджет региона, согласно которым для дополнительной единовременной материальной помощи каждому члену семьи погибшего в результате пожара, а также получившим вред здоровью тяжелой или средней тяжести включены бюджетные ассигнования в сумме 194 млн руб.

Кроме того, Красный крест выплатил почти 70 млн руб. семьям погибших на пожаре в кемеровской "Зимней вишне".

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. Трагедия унесла жизни 60 человек, большая часть из которых дети.

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Теги: Россия, Кемерово

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