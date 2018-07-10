Суд арестовал руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово удовлетворил ходатайство следствия об аресте руководителя тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Андрея Бурсина, передает корреспондент "Интерфакс" из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, избрать Бурсину меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 сентября", - сказала судья Инна Михайленко.

Как сообщалось, сотрудники СКР 7 июля задержали и предъявили обвинение по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность) начальнику службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Бурсину в рамках расследования по делу о пожаре в "Зимней вишне".

По версии следствия, он "не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта в помещении ТРЦ "Зимняя вишня", а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара". По мнению следователей, Бурсин нарушил требования закона "О пожарной безопасности" и боевого устава подразделений пожарной охраны, что привело к гибели 60 человек. Сам Бурсин вину не признал.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.