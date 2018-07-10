Госдума рассмотрит 19 июля в I чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Законопроект об изменениях пенсионного законодательства Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на заседании 19 июля, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев также назвал эту дату.

Правительство РФ в июне внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Накануне в Общественной палате РФ состоялось "нулевое чтение" законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве, в рамках заседания, в том числе, озвучивалась позиция общественных палат в регионах России.