Двое мальчиков попытались запечь картошку и устроили лесной пожар под Томском

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Автоинспекторы спасли двух мальчиков, которые развели костер и не смогли его сдержать у поселка Тахтамышево Томской области, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в среду.

"Экипаж ДПС заметил густые клубы дыма в лесополосе у поселка Тахтамышево, подъехав к месту горения, они увидели двух мальчиков, которые самостоятельно пытались затушить пламя, находясь в зоне задымления и подвергая свою жизнь опасности", - говорится в сообщении.

Автоинспекторы вывели детей из горящего леса и попытались сдержать огонь, чтобы прекратить его распространение. Этому мешал сильный ветер и установившаяся в регионе сухая погода.

Прибывшие на место пожарные смогли потушить пожар.

Выяснилось, что мальчики 10 и 12 лет развели костер, для того чтобы запечь в нем картофель, но из-за сильного ветра они не смогли проконтролировать процесс горения, и пламя стремительно начало распространяться.

Инспекторы убедились, что дети не пострадали, провели с ними профилактическую беседу и передали спасателям.