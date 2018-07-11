Минтруд РФ заявил о ежегодной потере рынком труда 400 тысяч человек

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Каждый год численность трудоспособного населения в России снижается почти на 400 тысяч человек, заявляют в Минтруде России.

"У нас с вами на рынке труда сильно тяжелая ситуация: мы с вами ежегодно теряем 300-400 тысяч лиц трудоспособного возраста, теряем в силу объективных демографических причин. Бэби-бум послевоенный прошел, девяностые годы, к сожалению, это малая рождаемость, и мы сейчас этот эффект имеем", - сказал замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на специальном заседании Совета при президенте РФ по правам человека в среду, посвященном инициативе о повышении пенсионного возраста.

По словам Пудова, это "очень плохая тенденция". При этом в случае, если пенсионный возраст начнет плавно повышаться по плану правительства, уже в 2019 году на рынке труда останется порядка 350 тысяч человек предпенсионного возраста. "То есть этот баланс трудовых ресурсов есть", - пояснил Пудов.

Он напомнил, что параллельно Минтруд заканчивает разработку законодательных предложений, которые помогут сохранить рабочие места для старшего поколения и поддержать тех, кто работу найти не сможет.