Памфилова высказалась против "убийства конкуренции" на выборах муниципальным фильтром

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова выразила сожаление, что "злополучный муниципальный фильтр" не допустил на грядущие выборы возможных кандидатов, и пообещала поставить этот вопрос на рабочей группе при администрации президента РФ.

"Я лично и ЦИК очень сожалеем, что на выборах, которые грядут, к сожалению, в той форме, в которой применяется фильтр, отсекает ряд возможных кандидатов. Это населению не выгодно, поскольку сужает их возможности", - сказала Памфилова на заседании комиссии в среду.

"Поэтому вопрос злополучного муниципального фильтра - номер один. ЦИК это полностью разделяет. Он (фильтр) не должен убивать конкуренцию. Не должно быть, чтобы одна из партий занималась политической благотворительностью: тому дам, тому не дам", - подчеркнула она.

По ее словам, накануне она обсуждала с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко работу группы, которая была создана специально для изменения выборного законодательства. Она добавила, что сразу после выборов группа начнет работу, и она поставит этот вопрос.