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Красовский не смог собрать подписи для участия в выборах мэра Москвы

Ранее из предвыборной гонки по той же причине выбыл оппозиционер Илья Яшин

Красовский не смог собрать подписи для участия в выборах мэра Москвы
Журналист Антон Красовский
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Журналист и директор благотворительного форда "СПИД.Центр" Антон Красовский сообщил, что ему не удалось собрать необходимое количество подписей для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы.

"Подавать документы в Мосгоризбирком не планируем. Собрали 21 тысячу подписей из 36 тысяч необходимых", - сказал Красовский во вторник "Интерфаксу".

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Документы на регистрацию в качестве кандидата на должность мэра Москвы принимаются до 18:00 вторника. Для регистрации всем кандидатам необходимо предоставить пакет документов, в том числе подписи в свою поддержку от 110 до 115 депутатов не менее чем 110 муниципальных образований. Самовыдвиженцы также должны предоставить от 36,1 до 39,7 тыс. подписей избирателей.

За прошедший месяц кандидатами в мэры выдвинулись 32 человека: 14 - от партий, еще 18 подали документы на самовыдвижение. К настоящему времени документы на регистрацию в МГИК сдали действующий мэр столицы Сергей Собянин и Илья Свиридов ("Справедливая Россия").

О своем намерении подать документы для регистрации также заявили Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ) и Михаил Балакин ("Союз Горожан").

Накануне выдвинутый конференцией московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин заявил о выбывании из предвыборной гонки из-за невозможности преодолеть "муниципальный фильтр". Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин также сообщил, что снимается с выборов, так как не собрал необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

Решение о регистрации кандидата, либо об отказе в ней Мосгоризбирком должен принять в течение десяти дней после предоставления соответствующих документов. Таким образом, окончательный список кандидатов на пост мэра, которые будут указаны в избирательных бюллетенях, станет известен не позднее 13 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

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Теги: Антон Красовский, Москва

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