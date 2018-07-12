В Уфе прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Согласованный митинг против изменений пенсионного законодательства состоялся в четверг вечером в Уфе, передал корреспондент агентства "Интерфакс" с места события.

Акция протеста, организованная Федерацией профсоюзов Башкирии, проходила на площади перед Дворцом спорта. По данным организаторов, в митинге приняли участие 5 тыс. человек. Официальным данными МВД агентство пока не располагает.

Участники митинга выступили против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста в предложенной редакции, а также за введение в РФ пенсионного кодекса.

По окончанию акции митингующие приняли резолюцию, в которой потребовали отозвать законопроект из Госдумы и "начать широкое общественное обсуждение". В рядах митингующих были представители отраслевых профсоюзов, люди пенсионного возраста и молодёжь.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.