Керимов впервые пришел на заседание Совфеда после возвращения

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сенатор Сулейман Керимов в пятницу пришел на пленарное заседание Совета Федерации после долгого отсутствия по причине вынужденного нахождения во Франции из-за претензий местных властей.

"Давайте поприветствуем нашего французского сидельца", - сказал спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая заседание и обращаясь к Керимову.

Она напомнила, что Франция сняла все обвинения с сенатора, и отметила, что коллеги в России его поддерживали.

"Я очень рада, что вы не сбежали, не струсили, а, как положено, в строгом соответствии с законодательством сумели доказать свою невиновность, снять все обвинения - это заслуживает уважения", - отметила спикер СФ.

В ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов. В конце июня 2018 года французские правоохранительные органы сняли с Керимова обвинения и он вернулся в Россию.