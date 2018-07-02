Керимов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во Франции

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов вернулся из Франции и в настоящее время находится в России, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Он уже в Москве", - сказал он.

Другой собеседник агентства подтвердил эту информацию, уточнив, что Керимов вернулся в Россию сразу после того, как французские власти вернули ему паспорт.

"Залог ему пока не вернули, но вернут. Просто это процесс более длительный, чем возвращение паспорта", - сказал источник.

28 июня информированный источник сообщил "Интерфаксу", что французские правоохранительные органы сняли с Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов. Эту информацию подтвердил тогда "Интерфаксу" адвокат Керимова Никита Сычев, уточнив, что в ближайшее время его клиенту будут возвращены паспорт и залог.

В тот же день газета Nice-Matin написала, что обвинения сняты и с бизнес-партнера сенатора - Александра Штудхальтера.

В ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.

Судебные власти Франции согласились оставить сенатора на свободе в обмен на залог в 5 млн евро, однако потребовали от Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы. Прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать Керимова под стражу, однако суд при этом увеличил сумму залога за него до 40 млн евро.

Бизнесмену также было запрещено самовольно покидать Лазурный берег. Керимов периодически приезжал в Россию с разрешения суда.