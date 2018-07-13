Мать Сенцова попросила президента России помиловать сына

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Мать осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о его помиловании.

"Я обращаюсь к Вам с просьбой о помиловании моего сына Олега Геннадьевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества", - говорится в письме Людмилы Сенцовой, опубликованном на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Сенцова добавила, что ей трудно судить о степени вины ее сына, отметив, что знает его "как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией - кинорежиссурой".

"Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца", - говорится в письме.

"Прошу Вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома", - подчеркивается в ходатайстве о помиловании.

13 июня народный депутат Украины Надежда Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе Службы безопасности Украины в Киеве, написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских заключенных, в ее списке фигурировал и Сенцов. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал президенту России официальную просьбу о помиловании Сенцова.

Сам Сенцов, по словам его адвоката Дмитрия Динзе, отказался писать прошения о помиловании. "Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", - сказал он.

Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

13 июля Сенцову исполнилось 42 года.