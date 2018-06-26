Генсек Совета Европы попросил Путина освободить Сенцова

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал президенту России официальную просьбу о помиловании украинца Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме уже 43 дня, сообщает "Голос Америки".

"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическими каналами России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как руководитель СЕ, генсек вправе направить такую просьбу согласно Европейской конвенции по правам человека.

20 июня Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам замгенсекретаря СЕ Даниэля Гольтгена, во время переговоров с Путиным он не поднимал вопрос об освобождении украинских политзаключенных.

Ягланд заявил после встречи с Москальковой, что осужденный в РФ Сенцов должен быть помилован по гуманитарным основаниям. "Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал он тогда.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцовак 20 годам колонии строгого режима за создание на территории Крыма террористического сообщества.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.