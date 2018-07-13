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В МИД ответили на предположения что Лавров отказался ехать в Грецию

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона пока не давала ответа на приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить с визитом Грецию, заявляют в МИД РФ в связи с сообщениями СМИ об отмене поездки министра в Афины.

"Что касается визита, то приглашение министра иностранных дел Греции Н.Кодзиаса С.В.Лаврову посетить с визитом Грецию имеется. Ответ на него пока не давался", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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Так она ответила на просьбу СМИ прокомментировать информацию о том, что российская сторона отказалась от визита Лаврова в Афины. Ответ Захаровой опубликован на сайте российского МИД.

Накануне высокопоставленный источник в МИД России заявил, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грецию планировался на осень, но в нынешней ситуации он вряд ли может быть осуществлен.

Ранее на этой неделе в Афинах стало известно о решении выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещен въезд в страну. Как сообщила газета "Катимерини", их обвинили во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях в отношении национальной безопасности греческого государства. По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников, в том числе в том, что касается такой чувствительной внутренней проблемы, как соглашение между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией вокруг названия этого государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка российских дипломатов из Греции повлечет за собой зеркальные последствия и не привнесет позитива в двусторонние отношения Москвы и Афин.

В пятницу в МИД сообщили, что 13 июля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации А.Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запрещением на въезд еще двум гражданам Российской Федерации.

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Теги: Греция, МИД, Сергей Лавров

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