США поддержали решение Греции о высылке российских дипломатов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - США считают правильным решение Греции выслать двух российских дипломатов и запретить въезд на территорию государства еще двум, написала в четверг в твиттере представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы поддерживаем Грецию, защищающую свой суверенитет. Россия должна прекратить свое дестабилизирующее поведение", - заявила Нойерт.

Накануне греческая газета "Катимерини" сообщила о решении Афин выслать двух российских дипломатов, которых обвинили во вмешательстве во внутренние дела Греции. По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников, в том числе в том, что касается такой чувствительной внутренней проблемы, как соглашение между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией вокруг названия этого государства.

В МИД РФ позже заявили, что высылка российских дипломатов из Греции повлечет за собой зеркальные меры.