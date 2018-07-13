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Следствие попросило об аресте 24-летней модели по делу о нападении на депутата Жигарева

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следствие просит заключить под стражу девушку, которая, как утверждают некоторые СМИ, может быть связана с нападением на депутата Госдумы Сергея Жигарева и кражей у него крупной суммы денег.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу в отношении Ольги Синтюревой. Рассмотрение материалов назначено на 18 июля в 12:00", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников в пятницу.

По его словам, в отношении девушки возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ), в настоящее время она находится в статусе подозреваемой.

О нападении на главу комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству стало известно в начале недели.

Некоторые СМИ сообщили, что к произошедшему может быть причастна 24-летняямодель Ольга Синтюрева. Ряд изданий утверждал, что органы следствия заподозрили девушку в краже у народного избранника 22 млн рублей.

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Теги: Сергей Жигарев

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