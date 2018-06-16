ЛДПР выдвинула Жигарева кандидатом на должность губернатора Подмосковья

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Московское областное отделение ЛДПР в субботу единогласно выдвинуло зампреда Мособлдумы Кирилла Жигарева кандидатом на должность губернатора Московской области.

"Меня выдвинули в качестве кандидата, единогласно. Программу мы будем презентовать отдельно, ориентировочно через недели две. Сейчас основное - подать документы в избирательную комиссию", - сообщил в субботу "Интерфаксу" сам Жирагев.

Он уточнил, что документы в Мособлизбирком планирует подавать в ближайший вторник.

Ранее в субботу с кандидатурой на должность губернатора Подмосковья определились КПРФ, им стал зампред Мособлдумы Константин Черемисов, а также "Партия Роста", выдвинувшая политического деятеля Бориса Надеждина.

14 июня Московское областное отделение партии "Справедливая Россия" выдвинуло на пост губернатора руководителя фракции партии в Мособлдуме, зампреда регионального парламента Игоря Чистюхина.

Кандидатом на пост руководителя региона от "Единой России" стал действующий губернатор Андрей Воробьев. В минувший четверг он подал документы в Мособлизбирком.

Выборы губернатора намечены на 9 сентября.