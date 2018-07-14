Глава Приморья поддержал пенсионную реформу, поскольку работающее поколение "не так уж обременено"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Приморья Тарасенко на первом заседании своего предвыборного штаба сообщил, что поддерживает проект изменений в пенсионной системе.

"Сегодня не поддержать реформу - это убийство для дальнейшего развития этой идеи", - отметил врио губернатора.

По его словам, поколение, которое сейчас работает, не было обременено жизненными трудностями, поэтому в их силах работать дольше для увеличения пенсии предыдущего поколения.

"Этой реформой мы даем уважение своим отцам и родителям. Мы можем потерпеть, подождать, не так уж обременено это поколение было", - добавил Андрей Тарасенко.

Он добавил, что из 1 млн 800 тыс. населения Приморья 600 тыс. - пенсионеры.

"У нас много людей живут в условиях севера, где льгота эта сохранена. Поэтому в нашем крае особо волноваться не надо", - сказал врио губернатора.

Ранее сообщалось, что проект изменений в пенсионной системе поддержал на внеочередном заседании краевой парламент.