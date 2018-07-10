Власти 61 региона дали положительные отзывы на пенсионную реформу

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Власти более 60 регионов направили в Госдуму положительные отзывы об инициативе правительства РФ повысить пенсионный возраст в России, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона", - сказал Топилин, которого цитируют в пресс-службе ведомства во вторник.

Министр добавил, что отзывы продолжают поступать, и напомнил, что до 16 июля, когда документы должны поступить в Госдуму, остается еще много времени.

"Процесс идет во многом с опережением сроков, и до 16 июля есть почти целая неделя", - сказал глава Минтруда.

Законопроект о повышении пенсионного возраста перед чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты России.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает постепенное повышение пенсионного возраста в России - с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Такой шаг должен обеспечить индексацию пенсий на 1 тыс. рублей в год (на 7% ежегодно), в результате к 2024 году средняя пенсия должна вырасти с 14 тыс. до 20 тыс. рублей, заявлял первый зампред правительства, глава Минфина Антон Силуанов.

Тем не менее социальные опросы показывают, что население в большинстве своем не поддерживает повышение пенсионного возраста, против выступают оппозиционные фракции в Госдуме и представители несистемной оппозиции. Среди активных противников - профсоюзы, организовавшие акции протеста по всей стране.