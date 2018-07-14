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РПЦ снова выступила за переименование улиц, названных в честь большевиков

Митрополит Иларион заявил, что нужно переименовать Свердловскую область и поставить в Москве памятник Николаю II

РПЦ снова выступила за переименование улиц, названных в честь большевиков
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В канун столетия расстрела царской семьи глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион выступил за переименование улиц, названных в честь лидеров и участников Октябрьской революции.

"Думаю, что вообще увековечение имен террористов в названиях городов, в названиях областей, в названиях улиц - это не очень хороший пример для современного поколения. Вот мы сейчас боремся с терроризмом, мы говорим о вреде терроризма, мы говорим о вреде террористической идеологии, а почему-то наши улицы, города, площади, области до сих пор носят имена тех террористов, которые пришли к власти при помощи немцев в 1917 году. Я думаю, что когда-то все-таки надо было бы с этим покончить", - сказал иерарх в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Архиерей выступил и за переименование Свердловской области. "Если город получил свое исконное название Екатеринбург, то и область должна была бы называться Екатеринбургской", - считает он.

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Кроме того, митрополит Иларион высказался за установку памятника последнему российскому императору в Москве.

"Вот мы видим памятники кому угодно: мы видим памятники деятелям революции, деятелям марксизма - вот прямо рядом с храмом Христа Спасителя стоит почему-то памятник Энгельсу, хотя какой вклад этот человек внес в историю нашей страны - мне совершенно непонятно, а памятника последнему русскому императору до сих пор нет. Я надеюсь, что он появится", - сказал митрополит.

Он высказал мнение, что Россия потеряла очень много с расстрелом Николая II и его семьи, поскольку пребывание на царском престоле династии Романовых было ознаменовано очень многими свершениями. По его мнению, к моменту 300-летия династии Романовых в 1913 году, когда по всей России прошли празднования в честь этого события, страна была на пике своего развития.

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Теги: РПЦ

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