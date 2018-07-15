Главные новости
В РоссииВрачи не обнаружили признаков насильственной смерти ОфицероваВ миреКадыров опроверг сообщения о казни чеченок в АфганистанеСпортСборная Бельгии победила Англию и стала бронзовым призером ЧМ-2018
В России

Подтопление угрожает десяти селам в Приамурье

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Смещение паводковой волны, которая идет с рек Забайкалья, может в ближайшие дни стать причиной подтопления населенных пунктов в трех районах Амурской области.

"До 19 июля ожидается подъем уровней воды с достижением отметок опасного гидрологического явления. В зоне подтопления могут оказаться села, расположенные в пойме реки Амур. В Сковородинском районе возможно подтопление сел Игнашино, Джалинда, Албазино, Осежино, в Магдагачинском районе - Толбузино, Черняево, Калиновка, Кузнецово, в Шимановском районе - Ушаково и Нововоскресеновка", - сообщает региональный главк МЧС России.

Также в зону подтопления могут попасть дороги, линии связи, посевы. Оперативная группа ГУ МЧС области для проведения мониторинга местности и оценки обстановки оснащена беспилотной авиационной системой.

В Сковородинский район прибыли спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. В воскресенье в Магдагачинский район выдвинулась группировка пожарных-спасателей специализированной пожарно-спасательной части города Благовещенска.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Амурская область

Новости по теме

В России
РПЦ снова выступила за переименование улиц, названных в честь большевиковРПЦ снова выступила за переименование улиц, названных в честь большевиков
Митрополит Иларион заявил, что нужно переименовать Свердловскую область и поставить в Москве памятник Николаю IIПодробнее
 Врачи не обнаружили признаков насильственной смерти предпринимателя ОфицероваВрачи не обнаружили признаков насильственной смерти предпринимателя Офицерова
По данным источника "Интерфакса", фигурант "дела Кировлеса" скончался в результате эпилептического удараПодробнее
 В соцсетях сообщили о смерти осужденного по "делу Кировлеса" Петра ОфицероваВ соцсетях сообщили о смерти осужденного по "делу Кировлеса" Петра Офицерова
По некоторым данным, несколькими днями ранее бизнесмен попал в больницу с травмами головыПодробнее
 Со здания кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" сняли арестСо здания кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" сняли арест
Торговый центр передали властям, по предварительным данным, на следующей неделе начнется его демонтажПодробнее
СКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачейСКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачей
Они будут касаться некачественной медпомощи и сокрытия нарушений в этой сфере, а также незаконной медицинской деятельностиПодробнее
 Мать Сенцова попросила президента России помиловать сынаМать Сенцова попросила президента России помиловать сына
Сам Сенцов ранее отказался писать прошение о помилованииПодробнее
 Главный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой постГлавный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой пост
Его обязанности будет исполнять гендиректор издательского дома ЖелонкинПодробнее
 Superjet-100 аварийно сел в Раменском на запененную полосу из-за невыхода шассиSuperjet-100 аварийно сел в Раменском на запененную полосу из-за невыхода шасси
Никто из находившихся на борту не пострадалПодробнее
 Минтруд призвал увязать пенсионную реформу с коррекцией миграционной политикиМинтруд призвал увязать пенсионную реформу с коррекцией миграционной политики
Граждане РФ должны иметь преимущество перед мигрантами при поиске работы, считают в ведомствеПодробнее
 В Кремле назвали сложным грядущий саммит США и РФВ Кремле назвали сложным грядущий саммит США и РФ
Песков ответил на критику "Северных потоков" со стороны Трампа, назвав их чисто коммерческими проектамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Визит Трампа в Великобританию7 фото
13 июля
Визит Трампа в Великобританию
Фотохроника 13 июля6 фото
13 июля
Фотохроника 13 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВрачи не обнаружили признаков насильственной смерти ОфицероваВ миреКадыров опроверг сообщения о казни чеченок в АфганистанеСпортСборная Бельгии победила Англию и стала бронзовым призером ЧМ-2018В РоссииРПЦ снова выступила за переименование улиц, названных в честь большевиковКультураСкарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера после волны критикиСпортНовак Джокович вышел в финал "Уимблдона"

Шотландцев возмутили затраты на безопасность визита Трампа

Подтопление угрожает десяти селам в Приамурье

Тереза Мэй заявила о риске срыва Brexit

В обесточенной шахте в Луганской области оказались заблокированы 90 горняков

Премьер Гаити ушел в отставку после неудачной попытки повысить цены на топливо

Путин поздравил металлургов с их профессиональным праздником

До 2022 года Россия поставит в США до 20 двигателей для ракет Atlas V

В Финляндии ко встрече Трампа и Путина выпустили специальное пиво

Трамп решил, что все хотят его выдвижения на выборах в 2020 году

Минюст США рассказал о лоббировании снятия санкций с "РусАла"

Финальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в воскресенье в "Лужниках"

Финальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в воскресенье в "Лужниках"В награждении победителя примет участие Владимир Путин Подробнее

В Елисейском дворце назвали подходящим момент встречи Путина и Макрона

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
3RDБельгия Бельгия2 : 0Матч завершенАнглия АнглияМатч завершенонлайн