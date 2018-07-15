Подтопление угрожает десяти селам в Приамурье

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Смещение паводковой волны, которая идет с рек Забайкалья, может в ближайшие дни стать причиной подтопления населенных пунктов в трех районах Амурской области.

"До 19 июля ожидается подъем уровней воды с достижением отметок опасного гидрологического явления. В зоне подтопления могут оказаться села, расположенные в пойме реки Амур. В Сковородинском районе возможно подтопление сел Игнашино, Джалинда, Албазино, Осежино, в Магдагачинском районе - Толбузино, Черняево, Калиновка, Кузнецово, в Шимановском районе - Ушаково и Нововоскресеновка", - сообщает региональный главк МЧС России.

Также в зону подтопления могут попасть дороги, линии связи, посевы. Оперативная группа ГУ МЧС области для проведения мониторинга местности и оценки обстановки оснащена беспилотной авиационной системой.

В Сковородинский район прибыли спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. В воскресенье в Магдагачинский район выдвинулась группировка пожарных-спасателей специализированной пожарно-спасательной части города Благовещенска.