Из-за ливня на Сахалине резко поднимется уровень воды в реках

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Юг Сахалина оказался под влиянием циклона, который в ночь на воскресенье принес ливни, сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска со ссылкой на управление Сахалингидрометслужбы.

"По информации синоптиков, днем в воскресенье в Южно-Сахалинске будет продолжаться сильный дождь (30 мм и более). В результате чего к вечеру воскресенья и в последующие сутки на реках юга Сахалина ожидается резкий подъем уровня воды", - говорится в сообщении.

Городские власти призывают южносахалинцев соблюдать меры осторожности на время прохождения циклона, особенно внимательными советуют быть владельцам частных домов, проживающих вблизи поймы рек, а также предприятиям, расположенных в зонах риска.

Руководителям предприятий и организаций города рекомендовано "принять все необходимые действия по недопущению возникновения происшествий и сохранению имущества".