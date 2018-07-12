Росгидромет спрогнозировал улучшение ситуации с паводками в Забайкалье

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Росгидромете не видят угрозы новых подтоплений в Забайкалье, паводок постепенно сходит на нет в регионе.

Пришедшие в регион циклон и осадки не несут масштабных последствий для районов Забайкальского края, заявил начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин на селекторном совещании в МЧС России.

"На реках Шилка при впадении рек Онон и Ингода, где прошла волна паводка, циклон ушел на границу Амурской области, а также по районам Нерчинска и Витима. Но угрозы паводка для Амура или бассейна Зеи нет", - сказал Варакин.

"Циклон ожидаем к 16-17 июля по бассейну Онона и Ингоде (монгольский циклон). Для пониженных и пойменных мест возможно подтопление. При этом он серьезно не заденет реки Чита и Читинка", - добавил он.

В настоящее время уровень воды на дамбе Читы снизился на 66 сантиметров.