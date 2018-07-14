Еще два населенных пункта в Забайкалье оказались под угрозой затопления

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - По прогнозу синоптиков в субботу и воскресенье возникла угроза подтопления села Средний Калар (9 домов,13 человек, 10 приусадебных участков) и пос. Атамановка (50 домов, 157 человек 83 приусадебных участка), сообщает пресс-служба губернатора.

"Оповещение организовано, силы направлены заблаговременно", - говорится в сообщении.

В настоящее время остаются подтопленными город Чита и в пяти муниципальных районах 18 населенных пунктов, 363 жилых дома с населением более 2 тысяч человек (в том числе 263 ребенка), пять придомовых территорий многоэтажных домов и около 800 приусадебных участков.

Под подтопление также попали почти 3 тысячи дачных участков Читинского района и города Читы.

Всего за период прохождения паводка эвакуированы почти 1800 человек (из них 207 детей), в пунктах временного размещения (ПВР) устроены 135 человек (40 детей). Из шести детских оздоровительных лагерей доставлены к местам проживания и переданы родителям 465 детей. На автодорогах общего пользования Забайкальского края пострадало 27 автомобильных мостовых сооружений, из них 13 разрушено, 14 повреждено, восстановлено движение по двум мостам.

Водозаборы и очистные сооружения работают штатно, скотомогильники в зону подтопления не попали. Места выгула скота в подтопляемых районах определены.

В Забайкальском крае действует режим ЧС.