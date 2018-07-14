Мост обрушился из-за паводка на окраине Читы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Два пролета моста регионального значения "Обход города Чита" обрушились в результате паводка в Забайкалье, сообщила в субботу "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального Минтерразвития Любовь Литвинова.

Мост был перекрыт в среду из-за подмыва опоры, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на автодорогах общего пользования Забайкальского края из-за паводка пострадали 27 автомобильных мостовых сооружений, из них 13 разрушены, 14 повреждены, восстановлено движение по двум мостам.

В Забайкальском крае 9 июля был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей, которые вызвали подъем уровня воды в реках.

В субботу пресс-служба регионального Минтерразвития сообщила, что в пострадавшие от наводнения населенные пункты Забайкалья вертолетами доставят муку, пенсии и социальные пособия.