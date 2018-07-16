В главке ФСИН не увидели тенденции после побега пяти заключенных из красноярских колоний

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности начальника Главного управления федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Красноярскому краю Виталий Васильев считает, что побег пяти заключенных из двух колоний края еще не тенденция, а стечение обстоятельств.

"Большинство заключенных, решивших совершить побег, не представляют серьезной опасности. То, что это произошло за короткий период, - стечение обстоятельств. У нас нет увеличения побегов и нет увеличения проблем", - заявил в понедельник журналистам Васильев.

Он напомнил, что отбывающие наказание в колониях-поселениях свободно передвигаются по территории муниципального образования, где находится учреждение. Они без конвоя, в гражданской одежде.

"Большая часть побегов из колоний-поселений совершается, в основном, по семейным обстоятельствам. Причину, которая двигает заключенными при совершении самовольного ухода, можно назвать "соскучился по дому", - отметил Васильев.

Он отметил, что по фактам побегов 18 сотрудников ГУФСИН привлечены к дисциплинарной ответственности, некоторые лишены премии.

Искать беглецов службам правопорядка помогают местные жители.

"Люди звонят, помогают искать, по одному из последних побегов могу сказать, что достоверную информацию о местонахождении одного из беглецов нам сообщил один из жителей края, которому будет вручено вознаграждение в размере 30 тыс. рублей", - рассказал глава ведомства.

Он также подчеркнул, что в Красноярском крае не было ни случая, когда бы сбежавшего осужденного не задержали.

"В настоящее время в поисках последнего беглеца задействованы 344 человека, 26 автомобилей", - сказал Васильев.

Как сообщалось, 16 июля ГУФСИН по краю объявило в розыск 50-летнего заключенного, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он сбежал из колонии-поселения в городе Минусинске.

Из этой же колонии 5 июля сбежал заключенный, который затем самостоятельно сдался сотрудникам ГУФСИН.

Также 1 июля из колонии-поселения в красноярском поселке Миндерла сбежали трое заключенных. Двое были задержаны в Красноярске и Челябинске, еще одного продолжают искать.