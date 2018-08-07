Президента наделят правом в упрощенном порядке предоставлять гражданство РФ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий президента полномочиями определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право приобретать российское гражданство в упрощенном порядке.

Соответствующие поправки предлагается внести в действующий федеральный закон "О гражданстве РФ".

"Предоставление такого права президенту РФ позволит принять в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом предусмотрено упрощение приема в гражданство РФ для участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство.

"Практика применения ч.7 ст.14 федерального закона "О гражданстве РФ" в отношении граждан Украины, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке, показала, что существующее требование о наличии у участников Государственной программы регистрации по месту жительства является препятствием для приобретения ими российского гражданства", - отмечается в пояснительной записке.

Отпечатки пальцев и медосвидетельствование

При оформлении участником госпрограммы разрешения на временное проживание в РФ или вида на жительство иностранцы обязаны пройти медосвидетельствование, по результатам которого выдается документ, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, уточняется в пояснительной записке. Иностранные граждане, получившие разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, "что является необходимой мерой в целях обеспечения безопасности РФ в условиях возрастающей террористической угрозы".

Предполагается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу по истечении трех месяцев после его официальной публикации.