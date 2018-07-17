В Минтруде допустили рост числа инвалидов при повышении пенсионного возраста

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В министерстве труда и соцзащиты РФ допускают небольшой рост инвалидизации в РФ после изменения пенсионного законодательства, но, как считает замглавы ведомства Андрей Пудов, он будет "в пределах разумного".

"Мы этот фактор оценивали, и понимаем, что, скорее всего, чуть-чуть небольшой прирост будет очевидно", - сказал Пудов во вторник на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, где рассматривается соответствующий правительственный законопроект.

По словам замминистра, такой прирост связан с тем, что "любое изменение действующего законодательства, даже касающееся того, как мы определяем группы инвалидности, дает разные всплески". "Но они в пределах разумного", - подчеркнул Пудов.

Он также отметил, что сегодня "нельзя сказать, что в трудоспособных возрастах у нас более низкая инвалидизация, чем в возрастах от 60 лет при действующем правиле (выхода на пенсию - ИФ)".

"Если брать возрастную группу от 60-65, то у нас, мы видим, что более высокая инвалидизация начинается после 67 лет", - добавил замминистра.

В целом комитет по охране здоровья рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект. Данный проект закона предлагает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

Между тем, 11 июля источник в российском парламенте сообщил "Интерфаксу", что в числе проблемных вопросов повышения пенсионного возраста, который волнует экспертов и депутатов - возможный рост числа обращений в центры медико-социальной экспертизы (МСЭ) для оформления инвалидности после того, как планку выхода на пенсию повысят.

В частности, по словам собеседника агентства, эта тема поднималась на заседании президиума фракции "Единая Россия" 9 июля с участием главы Минтруда Максима Топилина.

По словам профессора факультета социальных наук ВШЭ, социолога Елены Ярской-Смирновой, такой рост обращений за оформлением инвалидности возможен, но все-таки это произойдет не сразу и будет зависеть от того, будет ли это выгодно для граждан.

"Может, кто-то действительно будет как-то мотивирован этой реформой и станет оформлять себе инвалидность - возможно, чтобы не работать, а получать пенсию по инвалидности. Но для этого люди это должны хорошо проанализировать и понять, какие и где будут выплаты", - сказала Ярская-Смирнова "Интерфаксу" во вторник.

Всего по данным Росстата на 1 января 2018 года в РФ насчитывается 12,1 млн инвалидов, из них порядка 12% - инвалиды I группы (1,4 млн), почти 46% - инвалиды II группы (5,5 млн), более 36% - инвалиды III группы и 5% - дети-инвалиды. Численность инвалидов в России постепенно снижается последние несколько лет - так, в 2011 г. этот показатель составлял 13,2 млн человек, к 2016 году - 12,7 млн.

При этом 65% всех инвалидов - лица старше трудоспособного возраста (7,8 млн из 12,1 млн), причем женщин-инвалидов среди этой категории в два раза больше, чем мужчин-инвалидов (5,2 млн против 2,6 млн; 67% против 33%).