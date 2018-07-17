Профильный комитет Думы счел жестким проект повышения пенсионного возраста

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считает, что внесенный правительством законопроект об изменениях в пенсионное законодательство предусматривает более жесткий вариант повышения пенсионного возраста, чем в большинстве других стран, уже прошедших этот путь.

"Действительно, многие страны уже пенсионный возраст повысили, но в более мягком формате", - сказал председатель комитета Ярослав Нилов на заседании комитета, где во вторник рассматривается соответствующий правительственный законопроект.

Так, он отметил, что "в большинстве стран, принявших решение о повышении пенсионного возраста, его реализация происходила более плавными темпами по два - шесть месяцев в год". Кроме того, Нилов обратил внимание, что предложенный правительством РФ "вариант на этом фоне выглядит более жестким".

Соответствующее замечание вошло и в заключение комитета. "Законопроектом не предусматривается каких-либо смягчающих условий введения нового правового регулирования, например, установления гибких границ пенсионного обеспечения путем предоставления гражданам права на более ранний выход на пенсию с одновременным пропорциональным снижением ее размера", - указывается в документе.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Положительный отзыв на пенсионную реформу дали 77 регионов. Вместе с тем повышение возраста выхода на пенсию осуждает подавляющее большинство россиян - 89% опрошенных.