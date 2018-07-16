"Единая Россия" рекомендовала поддержать пенсионную реформу

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президиум фракции "Единая Россия" на заседании в понедельник рекомендовал депутатам от партии проголосовать в первом чтении за правительственный законопроект, вносящий изменения в пенсионное законодательство.

"Есть решение о консолидированном решении фракции "за", - сказал журналистам по итогам заседания лидер фракции, вице-спикер Сергей Неверов.

Против реформы уже выступили ЛДПР и КПРФ. "Но мы в то же время понимаем, что ресурсов оппозиции не хватает для блокирования инициативы повышения возраста выхода на пенсию", - отмечал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Ранее положительный отзыв на пенсионную реформу дали 77 регионов. Вместе с тем повышение возраста выхода на пенсию осуждает подавляющее большинство россиян - 89% опрошенных.

Ожидается, что первое чтение законопроекта, согласно которому пенсионный возраст мужчин повышается на пять лет, а женщин - на восемь, состоится 19 июля.