Вопрос об аресте Дрыманова будет рассмотрен в закрытом режиме

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте экс-главы столичного главка Следственного комитета Александра Дрыманова, задержанного по делу о взяточничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Рассмотреть ходатайство в закрытом режиме судебного заседания", - огласила решение судья Елена Канева.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, по словам которого, в ходе процесса "могут быть разглашены сведения, составляющие тайну следствия".

Прокурор поддержала следователя, отметив, что "в ходе заседания он намерен оглашать материалы дела и приводить доказательства совершенных преступлений".

Сам Дрыманов оставил вопрос о режиме заседания "на усмотрение суда". Его адвокат поддержал ходатайство следствия.

Дрыманов заявил в суде, что не признает вину.

"Вину не признаю. Готов к процессуальному сражению", - заявил Дрыманов в Лефортовском суде Москвы журналистам перед началом рассмотрения ходатайства следствия ФСБ о его аресте.

Отвечая на вопрос, почему он не уехал за границу, Дрыманов сказал: "Куда уезжать, это наша родина".

Дрыманову инкриминируется два эпизода взяточничества - крупного и особо крупного (п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным источников "Интерфакса", генерал, как считает следствие, получил денежные средства за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец).

Кроме того, как сообщалось, заключивший сделку со следствием бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров рассказал следователям ФСБ, что в 2016 году дал начальнику взятку в 9 тыс. 850 евро за содействие его назначению на должность.

Согласно информации одного из источников "Интерфакса", генерал был задержан накануне у себя дома сотрудниками ФСБ. Свое уголовное дело, по словам собеседника агентства, он считает следствием оговора.