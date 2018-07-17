Митинг против пенсионной реформы собрал в Новосибирске 750 человек

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Митинг Федерации профсоюзов Новосибирской области против повышения пенсионного возраста состоялся во вторник в парке "Городское начало" на набережной Новосибирска, передал корреспондент агентства "Интерфакс".

Участники митинга потребовали от Государственной Думы и Совета Федерации не принимать законопроект, направленный на повышение пенсионного возраста. Также они требовали повысить качество жизни в целом.

По оценкам полиции, митинг собрал около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. В МВД также уточнили, что организаторы митинга указывали в заявке 4,5 тысячи человек.

Ранее в Новосибирске уже прошло несколько аналогичных митингов.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Положительный отзыв на пенсионную реформу дали 77 регионов. Вместе с тем повышение возраста выхода на пенсию осуждает подавляющее большинство россиян - 89% опрошенных.