На митинг против пенсионной реформы в Москве пришли 1,5 тыс. человек

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В согласованном митинге против повышения пенсионного возраста в парке "Сокольники" в Москве приняли участие 1,5 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

"На территории парка культуры и отдыха "Сокольники" завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие, в котором приняли участие около 1,5 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

Полиция обеспечила охрану правопорядка и безопасности. Нарушений при проведении мероприятия не допущено.

Ранее координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов сообщил, что в акции участвуют представители "Левого фронта", КПРФ, "Революционной рабочей партии", экологи, анархисты, представители других общественных движений.