Путин и Трамп на встрече в Хельсинки не обсуждали дело Ярошенко

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки не обсуждали дело российского летчика Константина Ярошенко, сообщил газете "Известия" пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Газета напоминает, что в Хельсинки 16 июля состоялись первые официальные переговоры президента РФ В.Путина и главы Соединенных Штатов Трампа. В преддверии мероприятия многие СМИ писали, что одной из тем саммита может стать вопрос о возвращении в Россию пилота Ярошенко, похищенного американскими спецслужбами в Либерии в 2010 году. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после получения письма от россиянина заявила, что попросит включить вопрос его перевода в повестку встречи двух лидеров, отмечается в статье.

Сам заключенный, который сейчас находится в тюрьме "Данбери" штата Коннектикут, в беседе с изданием отметил, что не намерен сидеть сложа руки. По его словам, он и его семья будут продолжать бороться за скорейшее возвращение в Россию.

"Я ни в чем не виновен. Меня обвинили в том, чего я не совершал, и дали огромный срок в 20 лет с обвинительной формулировкой, что я "был готов к совершению преступления". На мой взгляд, американцам проще было бы уже давно выдать меня, и проблем стало бы намного меньше", - приводят "Известия" слова Ярошенко.