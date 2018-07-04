Ярошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пыток

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам лишения свободы, в письме уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой заявил, что его пытали сотрудники американских правоохранительных органов.

"Я уже много лет прошу, основываясь на правилах бюро тюрем по оказанию стоматологической помощи, чтобы мне вставили выбитые агентами США при проведении пыток и потерянные в результате неоказания требуемой помощи и скудного питания зубы, импланты или несъемные протезы. И произвели профессиональное, качественное лечение и восстановление оставшихся - на современном оборудовании квалифицированным персоналом, чтобы не потерять и их", - говорится в письме летчика, копию которого предоставили "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена.

Ярошенко отметил, что просьбу о стоматологической помощи бюро тюрем игнорирует, кроме того, запрещены посылки и передачи, на заключенных оказывается давление, "являются нормой коллективные наказания".

Он добавил, что на суде, в результате которого он был осужден, ему было запрещено упоминать о "похищении, пытках и других серьезных вещах, имеющиеся в "деле".

Ярошенко в письме заявляет о намерении добиваться привлечения к ответственности тех, кто похитил его и пытал. "Сразу после вынесения обвинительного приговора (тем, кто виновен в пытках - ИФ), а в этом, по утверждению моего адвоката, не стоит сомневаться, я и моя семья подадим иск в суд на возмещение материальных и моральных ущербов, на огромные суммы, ко всем виновным", - написал он.

Кроме того, по его словам, подача такого иска станет рычагом давления для его амнистии, помилования или выдачи в Россию.

Письмо Ярошенко было отправлено 4 июня из тюрьмы Форт-Дикс, штат Нью-Джерси. Оттуда россиянин был переведен в исправительное учреждение "Данбери", штат Коннектикут, однако, по его словам, условия содержания только ухудшились.

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил российского летчика к 20 годам тюрьмы.