Источник сообщил о планах Думы принять проект о пенсиях в I чтении без указаний о доработке

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг при голосовании в первом чтении за пенсионный законопроект не будет принимать специальное постановление с указанием норм, требующих изменения или доработки ко второму чтению, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в руководстве палаты.

"В принятии такого постановления сейчас смысла нет. Идет обсуждение; оно продолжится в августе и в сентябре. И в рамках этого обсуждения поступают различные предложения. Оформить их уже сейчас как консолидированную позицию в постановлении к первому чтению не получится, так как позиции у фракций по законопроекту на сегодняшний день разные", - сказал собеседник агентства.

Вопрос о целесообразности подготовки к первому чтению специального, более широкого по сравнению со стандартным, проекта постановления возник в связи с тем, что Госдума в отдельных случаях стала такие постановления готовить. Обычно - при рассмотрении резонансных инициатив. Например, 15 мая этого года при первом чтении проекта закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" депутаты приняли постановление, в котором четко определили основные направления его доработки ко второму чтению.

Тот проект постановления, который будет вынесен на голосование 19 июля, лишь констатирует стандартное - "принять в первом чтении" и устанавливает месячный срок для направления поправок к законопроекту в профильный думский комитет - по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был внесен правительством в Госдуму 16 июня. Он предполагает поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с федеральным законом "О страховых пенсиях" будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно.

Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.

В "Единой России", лидером которой является председатель правительства Дмитрий Медведев, рекомендовано депутатам от партии консолидированно проголосовать за принятие законопроекта в первом чтении. Фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" уже заявили о неприятии такого варианта "пенсионной реформы".