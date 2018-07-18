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Амурский тигр найден мертвым в приморском нацпарке "Бикин"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Погибший амурский тигр обнаружен в национальном парке "Бикин": возможно, он утонул при переправе через реку, но есть и вероятность того, что его убили браконьеры.

"Нам безумно жаль, что одним полосатым хищником стало меньше. Наша со специалистами "Центр Амурский тигр" главная задача - выяснить причины смерти хищника. Если он стал жертвой браконьеров, в этом будет разбираться полиция", - заявил директор "Бикина" Алексей Кудрявцев, которого цитирует пресс-служба нацпарка.

Установить причины гибели краснокнижного хищника поможет экспертиза.

"Бывают случаи, что тигры гибнут при переправе через водные препятствия, это связано с физическими особенностями тела, так как тигр не может высоко над водой поднять голову и при волнении воды захлебывается. С другой стороны, река - место, куда часто прячут трупы. Поэтому подождем результатов экспертизы", - отметил генеральный директор "Центр Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Он призвал как можно скорее достать тело тигра из воды. "Под напором воды труп тигра из залома может уплыть, и такие случаи были, но надеюсь, что специалисты успеют вовремя", - отметил он.

Национальный парк "Бикин" - самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра площадью более 1,16 млн га. 2 июля ей присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Учреждение создано в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, редчайшего хищника и традиционного природопользования коренных малочисленных народов удэге. В нацпарке обитает около 40 амурских тигров.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции полосатых хищников в дальневосточном ареале оценивается в 480-540 особей.

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Теги: Бикин

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