В России

Дума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризации

Кроме того, Володин предложил предоставлять людям предпенсионного возраста три дня на визиты к врачам

Дума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризации
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, позволяющий работнику раз в три года проходить диспансеризацию в течение полного дня с сохранением зарплаты.

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ были предложены более двух лет назад - в феврале 2016 года - депутатами Андреем Исаевым и Николаем Герасименко; впоследствии к ним присоединились еще несколько парламентариев.

Трудовой кодекс дополняется новой статьей - 185.1 "Гарантии работникам при прохождении диспансеризации". Она гласит: "Работники имеют право на прохождение диспансеризации в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ в сфере охраны здоровья. В день прохождения диспансеризации работник по письменному заявлению освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню. На время прохождения диспансеризации за работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок по месту работы. Работники вправе получать освобождение от работы для прохождения диспансеризации не чаще, чем один раз в три года".

"Повышение доступности диспансеризации направлено на снижение заболеваемости и преждевременной смертности от хронических неинфекционных (в т.ч. сердечно-сосудистых) заболеваний среди работающего населения", - говорится в сопроводительных материалах к проекту закона.

Представляя законопроект, Герасименко сообщил, что правительство РФ представило отрицательный отзыв на этот проект закона. Согласно документу, размещенному в базе данных нижней палаты парламента, официальный отзыв правительства был направлен в Госдуму в марте 2016 года. В нем указывается, что есть определенные категории работников, которые проходят обязательные периодические медосмотры за счет средств работодателя. Кроме того, в соответствии с законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медосмотров и диспансеризации, "а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения".

В отзыве, кроме того, отмечается, что диспансеризация включает лабораторные и инструментальные методы обследования, выполнение которых в течение одного дня может быть недопустимо по медицинским показаниям. Таким образом, считают в правительстве, предлагаемое законопроектом освобождение от работы на один день "может быть недостаточным для прохождения диспансеризации в полном объеме". Учитывая все это, правительство законопроект не поддержало.

На заседании в среду депутаты задали Герасименко вопросы, связанные именно с количеством дней прохождения диспансеризации, и инициатор законопроекта сообщил, что комитет по охране здоровья ко второму чтению обсудит возможность увеличения времени диспансеризации до двух дней. Соответствующие поправки уже представлены в комитет, добавил депутат.

Инициатива в пользу возрастных работников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законодательная инициатива может получить свое развитие. "Это напрямую связано со своевременностью медицинской помощи, в первую очередь, пожилым людям. В связи с чем комитет Госдумы по охране здоровья в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению изучает поправку к федеральному закону, чтобы граждане нашей страны предпенсионного возраста могли получить три дополнительных выходных для прохождения диспансеризации", - сообщил Володин журналистам.

Спикер обратил внимание на то, что "по действующему законодательству только работники отдельных категорий, скажем, сферы торговли или те, чья трудовая деятельность связана с источниками повышенной опасности, обязаны проходить регулярные медосмотры".

"Для большинства же работающих россиян возможность своевременно и регулярно проходить диспансеризацию существенно ограничена - работодатели часто не идут навстречу, граждане вынуждены брать выходной за свой счет, а чаще всего - просто отказываться от планового осмотра", - подчеркнул он.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Госдума

Новости по теме

В России
Дума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризацииДума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризации
Кроме того, Володин предложил предоставлять людям предпенсионного возраста три дня на визиты к врачамПодробнее
 Пермский экс-депутат получил два года за избиение DJ SmashПермский экс-депутат получил два года за избиение DJ Smash
Обвиняемые в нападении на музыканта не делали заявлений о возможном обжаловании приговора, гособвинение довольно решением судаПодробнее
 Генерал СКР Дрыманов арестован по делу о получении взятокГенерал СКР Дрыманов арестован по делу о получении взяток
Бывший глава московского главка Следственного комитета взят под стражу до 12 сентябряПодробнее
 Генпрокуратура заподозрила экс-посла США Макфола в причастности к делу БраудераГенпрокуратура заподозрила экс-посла США Макфола в причастности к делу Браудера
Накануне на встрече в Хельсинки Путин заявил, что Браудер незаконно вывел из России $1,5 млрд, из них $400 млн пошли на избирательную кампанию Хиллари КлинтонПодробнее
Комитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в I чтенииКомитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в I чтении
При этом комитет по труду в своем заключении указал на правовые пробелы и противоречияПодробнее
 Профильный комитет Думы счел жестким проект повышения пенсионного возрастаПрофильный комитет Думы счел жестким проект повышения пенсионного возраста
Председатель комитета Ярослав Нилов заявил о более плавных темпах отсрочки выхода на пенсию в других странахПодробнее
 Экс-главе ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявлено обвинение в коррупцииЭкс-главе ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявлено обвинение в коррупции
Генерал отрицает вину в получении взятокПодробнее
 "АвтоВАЗ" представил новое поколение седана Lada Granta"АвтоВАЗ" представил новое поколение седана Lada Granta
Премьера автомобиля состоится в августе 2018 года на Московском международном автосалонеПодробнее
 Сбербанк опроверг утечку данных клиентов в поисковик "Яндекса"Сбербанк опроверг утечку данных клиентов в поисковик "Яндекса"
Ранее появилась информация о попадании в сеть данных клиентов Сбербанка и ВТБ, а также обращавщихся в департамент транспорта Москвы и покупавших билеты онлайнПодробнее
 Экс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взяткеЭкс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взятке
Информация о бывшем начальнике московского главка удалена с сайта управленияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 июля6 фото
17 июля
Фотохроника 17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости10 фото
17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяВ РоссииДума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризацииСпортРоссияне назвали лучшими игроками ЧМ-2018 Акинфеева и ДзюбуЭкономикаБиткойн вырос на 10%В миреЕСПЧ обязал РФ выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерамЭкономикаРФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US Treasuries

В Индии один дом рухнул на другой

В Индии один дом рухнул на другойЖертвами обрушения стали не менее четырех человек, еще не менее 10 могут находиться под завалами Подробнее

Трамп заявил, что хорошо поладил с Путиным

Полтавченко предложил выдавать электронные визы туристам, прилетающим в Петербург на три дня

Памфилова потребовала обеспечить избирательные права арестованного Шестуна

Тегеран назвал запасы урана в стране

Акционеры Alstom одобрили слияние с Siemens

Дума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризации

Дума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризацииКроме того, Володин предложил предоставлять людям предпенсионного возраста три дня на визиты к врачам Подробнее

Миссис Челябинской области-2016 убита при продаже машины

ФК "Барселона" получил рекордную в истории выручку

Россияне назвали лучшими игроками ЧМ-2018 Акинфеева и Дзюбу

Россияне назвали лучшими игроками ЧМ-2018 Акинфеева и ДзюбуЧуть менее трети опрошенных считают, что российская сборная показала лучшую игру на чемпионате Подробнее

Детская больница Святой Ольги в центре Москвы признана памятником культуры

ЕСПЧ обязал РФ выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерам

ЕСПЧ обязал РФ выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерамСуд счел, что РФ, помогающая Приднестровью, должна ответить за то, что фермерам запретили приближаться к их угодьям в непризнанной республике Подробнее

Из-за аномальной жары на границе России с Финляндией загорелся лес

Президент "Киевстара" ушел в отставку

Посол РФ в США не получал официальной информации от Вашингтона о задержанной Бутиной

В Иране заявили о восьми просьбах Трампа о встрече с Рухани в сентябре 2017 года

В Воронеже скончался второй пострадавший от автомобильного тарана у кафе

Законопроект, позволяющий ЦБ выдавать кредиты АСВ на любые цели, принят во II чтении

Россия сделала США "интересные предложения" по ситуации на юге Сирии

ЦИК получит архив видеозаписей голосования на президентских выборах

"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны первый комплект ЗРС С-400 за год

Скончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястья

Скончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяЕе друг не помнит, где именно они нашли этот флакон из-под духов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru