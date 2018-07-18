Что произошло за день: среда, 18 июля

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий работнику раз в три года проходить диспансеризацию в течение полного дня с сохранением зарплаты.

- Европейская комиссия оштрафовала Google на 4,35 млрд евро в рамках самого важного из трех антимонопольных расследований в отношении компании в Евросоюзе - по обвинениям в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств Android.

- Население России за январь-май сократилось на 77,8 тыс. человек. При этом по итогам 2017 года был зарегистрирован рост численности на 77,4 тыс. человек.

- Британка Дон Стерджесс отравилась в Эймсбери после того, как распылила жидкость, содержащую нервно-паралитическое вещество, из флакона из-под духов на оба свои запястья, стало известно британским СМИ.

- Лучшими игроками ЧМ-2018 россияне назвали Игоря Акинфеева и Артема Дзюбу.

- В США представили законопроект, который предусматривает санкции в отношении газопровода "Северный поток 2". Рубль уже отреагировал на эту новость - снизился к доллару и евро.

- Курс биткойна накануне подскочил на 10%, что стало максимальным дневным приростом с 12 апреля.

- В Индии один дом рухнул на другой.

- У нас вышел обзор самых обсуждаемых кинопремьер недели.