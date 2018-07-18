Экс-глава московского угрозыска получил условный срок

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд в среду приговорил к условному наказанию экс-главу московского уголовного розыска (МУРа) Виктора Трутнева, смягчив ему обвинение, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Изучив материалы дела и показания свидетелей, суд приходит к выводу о том, что обвинение следует квалифицировать по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ" (покушение на мошенничество в особо крупном размере - ИФ). Признать Трутнева виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в 200 тысяч рублей", - огласил решение судья.

Ранее Трутнев обвинялся по более тяжкой статье УК РФ - 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Согласно приговору, другие фигуранты дела - бывшие офицеры Балашихинского межрайонного отдела УФСБ Алексей Винокуров, Денис Семенов и Артур Юсуфов также получили условные сроки - три, четыре и четыре с половиной года соответственно - со штрафами до 500 тысяч рублей.

Суд пришел к выводу, что Трутнев вместе с другими соучастниками в мае-июне 2017 года получили $70 тыс. в качестве взятки для их дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела гендиректора компании "Трансэко" Юрия Корнилова.

В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Трутнева к 10 годам лишения свободы, Юсуфова - к 8 годам колонии, а Винокурову и Семенову назначить по семь лет заключения.

В свою очередь адвокаты подсудимых заявили, что их подзащитные осознали свою вину и активно сотрудничали со следствием, в связи с чем просили у суда снисхождения при назначении наказания.