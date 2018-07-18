Дальнему Востоку понадобится дополнительно по 30 млрд рублей в год

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Дополнительные меры поддержки Дальнего Востока потребуют по 30 млрд рублей в год, заявил журналистам вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"У нас сегодня существуют оценочные расчеты, это сумма порядка 30 миллиардов рублей в год. Это без учета Транссиба, Дальневосточного федерального университета, это цифры другого порядка", - сказал он по итогам совещания главы государства с членами правительства в среду.

"Я сейчас сказал о текущих ежегодных расходах... Задача стоит до 2024 года достичь уровня жизни по всем показателям выше среднероссийского", - добавил вице-премьер.

Доля Дальнего Востока в прямых иностранных инвестициях, осуществляемых на территорию РФ, за последние пять лет увеличилась в 15 раз - с 2% до 30%. По всем основным показателям, таким как индексы роста сельского хозяйства, промышленности, строительства, прирост инвестиций, Дальний Восток в два-три раза превышает среднероссийские показатели, рассказал Трутнев.

"В то же самое время главную задачу, которая перед нами стоит, мы пока еще не решили. Мы не остановили отток населения. Отток населения снизился в два раза, но он продолжается. Поэтому вывод простой, что тех мер, которые сейчас предпринимаются, недостаточно. Нужны дополнительные меры", - объяснил вице-премьер.

Предложения по направлениям финансирования

В части экономики одним из важнейших предложений было довести финансирование во всех государственных программах, связанных с вложениями на Дальний Восток, до уровня не менее 5,5%. Второе предложение было связано с продлением механизма выравнивания энергетических тарифов до 2028 года. "Механизм работает, предприятия им пользуются, но совершенно понятно, что никакой инвестиционный проект не может окупиться за три года. Поэтому требуется продление механизма", - заявил Трутнев.

"Далее, мы предложили ряд дополнительных мер, связанных с преференциями в области развития туризма, потому что отрасль весьма капиталоемкая и в то же самое время весьма важная для Дальнего Востока. Уверен, что там высокий потенциал", - продолжил вице-премьер.

Обсуждалась модернизация БАМа и Транссиба с соблюдением провозной способности до 180 млн тонн. Эти задачи уже поставлены президентом Владимиром Путиным в 204-м указе, но есть некоторые технологические вопросы, которые правительство должно решить, чтобы эта задача была выполнена.

"По социальному блоку прежде всего мы говорили о мерах поддержки материнства и детства. Это выплаты на первого ребенка на Дальнем Востоке, это дополнительные выплаты к материнскому капиталу - 30%. Мы здесь будем искать технологии решения, но, по сути, мы все равно хотим именно этого добиться. И, наконец, третье и последнее - это пониженная ставка ипотечного кредитования - 2% для семей с детьми", - сказал он.

По словам Трутнева, комплекс мер также предполагает содействие переезду людей на новые предприятия. "Мы предложили в четыре раза увеличить подъемные - с 220 тысяч до миллиона рублей. Увеличить также финансирование программы переселения соотечественников. И, наконец, у нас развивается Дальневосточный федеральный университет, ему уже несколько тесно, там дефицит по местам для обучения, дефицит по местам для проживания около 1300 человек. И мы попросили президента России дать поручения министерству науки разработать предложения по расширению, по дальнейшему развитию дальневосточного федерального университета", - сказал вице-премьер.

"Реакция Владимира Путина, что в целом он одобряет эти предложения. Мы сейчас их будем до конца прорабатывать", - заключил он, отметив, что соответствующий доклад планируется на заседании президиума Госсовета в рамках ВЭФ-2018 11 сентября.