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Командующий ТОФ предложил отказаться от термина "Дальний Восток"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, выступая на пленарном заседании Международного дальневосточного морского салона во Владивостоке, предложил сменить название региона Дальний Восток.

"Нам давно надо отказываться от термина Дальний Восток. Никакой он не дальний, это просто восток России. Это тот регион, всестороннее развитие которого должно дать мощный толчок к поступательному развитию нашей страны", - отметил Авакянц.

Он добавил, что для Тихоокеанского флота важно наличие мощной научной и производственной базы на Дальнем Востоке.

"Мы с удовлетворением отмечаем революционные изменения, которые происходят в этой сфере в последние годы", - отметил командующий.

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Теги: ТОФ, Дальний Восток

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